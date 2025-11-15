Taziye evine girip eşyalara zarar verdiler
15.11.2025 23:05
IHA
DHA
Mardin'de camları kırarak bir taziye evine giren 2 şüpheli eşyalara zarar verdi. Şahıslar gözaltına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinin Dara Mahallesi’nde taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri sürüyor