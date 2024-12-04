Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü

Cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen servis aracı çarptı.

Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.



Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.