Taziye yemeği 18 kişiyi hastanelik etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taziye yemeğinden yiyen 18 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Taziye yemeği 18 kişiyi hastanelik etti

'nın Siverek ilçesine bağlı Ada Kırsal Mahallesi’nde yakınlarının taziye yemeğine katılanlardan bazıları bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Aralarından çocukların da bulunduğu 18 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirleme şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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