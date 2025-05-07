Taziye yemeği kaldırılıyor

Taziye yemeklerinin kaldırılması için yeni çalışma başlatıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor.



Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.



Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Mardin Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından çalışma başlatıldı.

