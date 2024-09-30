Taziye yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kırsal Çakırca Mahallesi’nden, Dereköy Mahallesi’nde bir yakınlarının taziyesine gitmek için yola çıkan Mehmet Meten’in (82) kullandığı otomobil, Bozbayır mevkisinde virajda şarampole düştü.

Dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet ve eşi Neriman Meten (80) yaralanırken, sürücünün kız kardeşi Ümmühan Balcan (75) ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Neriman Meten de yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.