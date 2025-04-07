Taziyeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Aliağa ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde taziye ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, İstanbul yönünden Menemen istikametine giderken otoyolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol jandarması olay yeri güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yolculardan Ömer Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslara hastanelere sevk edildi. Ömer Özer'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



TAZİYE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI



Otoyolda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasında araçta bulunanların Tekirdağ'da bir taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İzmir’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle otoyolda da araç yoğunluğu oluştu. Minibüs çekilip, yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.