Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye karayolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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