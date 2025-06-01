Taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye karayolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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