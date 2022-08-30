TB2'den Büyük Taarruz'un üzerine ay yıldız

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı.



Kütahya'daki gösterilere Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA da katıldı.



Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2 Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.



Baykar tarafından üretilen silahlı insansız hava aracı TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Terör operasyonlarında kullanılan TB2 için 23 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.



Bu ülkeler arasında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya da bulunuyor. Geçen hafta 500 bin uçuş saatini tamamlayan TB2, en uzun süre görev yapan milli hava aracı olma rekorunu elinde bulunduruyor.