TBB Başkanı Feyzioğlu'dan baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama

TBMM Çankaya Kapısı'nda gazetecileri açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların yapısıyla ilgili planlanan kanun değişikliğini protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" başlatan bazı baro başkanlarının Ankara girişinde engellenmesi üzerine Meclis Başkanı Şentop ile görüştüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde bazı baro başkanları ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ettikleri sırada yürüyüş yapan baro yöneticilerinin Ankara girişinde engellendiğine dair haber aldığını anlatan Feyzioğlu, bunun üzerine Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü ve son olarak Meclis Başkanı Şentop ile görüştüğünü anlattı.



Feyzioğlu, birkaç saat içinde karşılıklı adımlar atılarak bu sorunun çözüleceğine inandığını, sorunlara diyalogla çözüm üretmeden yana olduğunu söyledi.



Baro başkanlarının 200 metre kadar bir mesafeyi yürüdükten sonra otobüslerle Anıtkabir'e gitmeyi talep ettiklerini bildiren Feyzioğlu, yürüyüş yapan grubun sosyal mesafeye uygun hareket ettiğine, kamu düzenini bozacak bir girişimde bulunmadığına dikkati çekti.



"TBB'NİN SEÇTİĞİ YÖNTEM YÜRÜMEK DEĞİL"



Baroların yapısına ilişkin değişikliğin gündeme geldiği günden beri Meclis'te mesai harcadığını, bu kapsamda milletvekilleri, grup başkanvekilleriyle görüştüğünü aktaran Feyzioğlu, "Asıl yapmamız gereken kanunun içeriğini konuşmak olmalıdır. Onu da görüşeceğimiz yer Meclis'tir. Geçen hafta biz burdaydık, çalıştık bu konuyu. Meclis'i ikna etmek için görüştük" dedi.



Baroların yapısına ilişkin değişikliği içeren kanun teklifinin kendilerine ulaştığında görüşlerinin daha somutlaşacağını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Bizim, barolarla 1 Haziran'daki mutabakatımız da bu yöndeydi. Ancak bir kısım baromuz, önceden yürüyüş yapmak istedi, saygı duyuyoruz. Biz yapmıyoruz, yürüyüş yapan yapmayana saygı duysun, yürüyüş yapmayan da yapana saygı duysun. Ülkenin ihtiyacı olan da bu değil mi? Hepimiz birlikte silahsız, şiddetsiz, saldırısız yürüyüş hakkına saygı duyalım."



Yürüyüşe katılıp katılmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusuna Feyzioğlu, "Hayır yürüyüşe katılmayacağım çünkü benim ve Türkiye Barolar Birliğinin seçtiği yöntem yürümek değil. Ancak bu, yürümenin temel bir hak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz yürüyüş değil, buradaki (Meclis) çalışmanın etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü buradaki kapılar bize kapalı değil, görüşebiliyoruz" yanıtını verdi.

''ÇOKLU BARO YÖNTEMİ DOĞRU DEĞİLDİR''



TBB'nin çoklu baro yöntemine en başından beri karşı çıktığını ancak takdir ve yetkinin Meclis'te olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim görüşümüz çok net, çoklu baro yöntemi doğru değildir. Bu konuda takdir kimindir? Meclis'indir. Benim görevim nedir? Meclis'e anlatmaktır. Milli iradenin tecelli ettiği yer Meclis'tir. Biz Meclis'i yok saymayız, baştacıdır. Burada her şeyi anlatabiliriz, hiç kimse de bize 'Neden Meclis'e anlatıyorsunuz' diye kızmasın. Ben, 'Neden yürüyorsunuz' deme hakkına sahip değilsem, hiç kimse de 'Neden Meclis'i ikna etmeye çalışıyorsunuz, neden Meclis'e derdinizi anlatıyorsunuz' diye kızmasın. Demokratik uzlaşı bu değil midir? Demokratik uzlaşı, hepimizin aynı şeyi düşünmesi değildir, temel hak ve hürriyetlere saygı göstermektir."

BAZI BARO BAŞKANLARININ ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ



Öte yandan Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesi, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat tarafından protesto edildi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat adına açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, "Bu talimatı veren tüm unsurları buradan kınıyorum" dedi.



İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Doğan da " (Barolar siyasetle uğraşıyor) dediler. Bağımsız, tarafsız yargı için, demokrasi için, adil yargılanma hakkı için avukatlar tam da siyasetin ortasındadır, her zaman da ortasında kalacaktır" ifadelerini kullandı.



Eski Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı ise "Baro başkanlarının yanlarında olduğumuzu haykırmak istiyoruz, kanunsuz emri kınıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından avukatlar 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.