TBB seçiminde kavga

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

ARA VERİLDİ

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

“TARTIŞMA FİZİKSEL ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ”

NTV muhabiri Öykü Tüccar, salonda yaşananları şöyle anlattı:

"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istedi. Çavuşoğlu mektubu okumaya başladığında sesler yükseldi. AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları arasında tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü."

Salonda tansiyon oldukça yükseldi. Fiziksel bir arbede olduğunu gördük. Ardından oturuma ara verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü."

EKREM İMAMOĞLU BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

5 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim ile TBB'nin 6. başkanı İmamoğlu seçilmişti. Ancak İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanvekili seçildi.