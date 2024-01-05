TBB'den Can Atalay kararı için ceza soruşturması talebi

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararıyla ilgili yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılması talep edildi.



TBB'den yapılan açıklamaya göre, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen ihlal kararını uygulamadığı gerekçesiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruldu.



SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı Haberi Görüntüle Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bu konuda ikinci kez verdiği karar nedeniyle de Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvuru yapıldı.



Başvuruda, Daire Başkanı ve üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılarak, kamu davası açılmasının sağlanması istendi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin