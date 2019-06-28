Türkiye Bankalar Birliği, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye Bankalar Birliği, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.