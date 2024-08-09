TBB'den 55. yıl mesajı

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB), birliğin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlandı.



Avukatlık mesleğinin, halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi olduğu belirtilen mesajda, mesleğin çatı örgütü olan ve 190 bin avukatı temsil eden TBB'nin, kuruluşundan bugüne mesleğin sorunlarına çözüm aramak için mücadele ettiği kaydedildi.



TBB'nin gücünü hukuktan aldığı, hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamadığı ve adalet arayan her yurttaşın sesi olduğu ifade edilen mesajda, şunlara yer verildi:



"Biliyoruz ki adaleti sağlamanın tek yolu, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan güçler ayrılığına dayalı demokratik ve laik hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinden geçer. Adalete güvenin yüksek olduğu ülkelerde vatandaşlık bilinci artarken suç azalır, toplumsal barış ve refah yükselir. O nedenle adalet mücadelesi hem yurtsever bir girişimdir hem de insanlığa en büyük hizmettir. Avukat ise dünyanın her yerinde, adalet mücadelesini en önde veren mesleğin temsilcisidir. Herkes için adalet ancak avukatın varlığıyla mümkündür. Türkiye Barolar Birliği; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak mücadelesini birlikte yürütmeye devam edecektir."

