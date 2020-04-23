TBMM 23 Nisan özel oturumu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.



Genel Kurulda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.



Milletvekili sıraları ile izleyici locaları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.



Oturum başlangıcında söz alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır'' ifadelerini kullandı.

Şentop sözlerine şöyle devam etti:

''Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir''

TBMM Başkanı Şentop'un ardından söz hakkı alan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, ''Zor zamanlarda milleti bir araya getirmek, sapa sağlam bir irade durmak için mutlaka güçlü bir lider gerekir. Ve adı hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'tür'' dedi.

''EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR''



Sıradaki konuşmayı üstlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''TBMM'nin açılışının en temel amacı şudur: Egemelik kayıtsız şartsız milletindir'' ifadelerini kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:



''Sorunlarımız var ve ivedilikle çömemiz gerekiyor. Sorunlarımız kaynaği büyük ölçüde TBMM'yi etkileyen darbecilerdir. Ve onları önümüze sürdüğü darbe hukukudur. Bunları aşmamız gerekiyor, ön yargımızı aşarak yapmalıyız bunu. Gelin bu anlayışla sorunlarımızı çözelim. Size maddelerden oluşan bir çağrı sunmak istiyorum,



- Tüm toplumsal, siyasal kesimlerin katılımı ile demokratik bir anayasa yapmalıyız.



- Yeni anayasanının omurgasını yeni ve güçlük demokratik bir yönetimle taçlandıralım.



- Yargı kurumlarının bağımsızlığı tam sağlanmalıdır.



- Yasama, siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır.



- Yürütme, hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Sayıştay tüm kamu ve kuruluşlarını denetlemeli.



- Yerel yönetimler rant kontrolleri kapsamından çıkarılmalıdır.



- Kamu yönetiminde liyakete dayalı bir yaklaşım sergilenmelidir.



- Sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir.



- Vatandaşlarımıza asgari bir geçim kaynağı sağlanmalıdır.



- Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek adımlar atılmalıdır.



- TÜİK verilerine göre, her 3 kişiden 1'i kayıt dışıdır. Bununla mücadele edilmelidir.



- Katma değeri yüksek ürün üretimine Türkiye kitlenmelidir.



- Sağlık hizmetlerine ulaşım ücretsiz olmalıdır.



- Planlamada tarım temel stratejik adımlardan biri olarak alınmalıdır.



- Eğitim, yeniden ve paydaşları ile birlikte yeniden şekillendirilmelidir. Üniversitelerimizde her türlü fikir özgürce tartışılmalıdır''



Kılıçdaroğlu, ''Covid 19 salgınında hayatınını kaybedenlerine ve şehit düşenlere allahtan rahmet diliyoru. Tüm sağlık çalışanlarını da şükranlarımı sunuyorum'' şeklinde sözlerini bitirdi.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN



TBMM özel oturumda konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.