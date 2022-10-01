TBMM 3 aylık aranın ardından bugün açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aranın ardından yeniden mesaiye başladı. Bugün saat 14.00'te toplanacak Genel Kurul'da ilk ele alınacak konu ise sosyal medya düzenlemesi olacak.

TBMM 3 aylık aranın ardından bugün açıldı

Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından bugün açıldı.

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapıldı; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunuldı ve İstiklal Marşı okundu.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yaptı.

ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okundu.. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasında siyasetten ekonomiye, güvenlikten bölgesel ve küresel gelişmelere birçok alanda önemli mesajlar verdi.

PANDEMİ ARASI BİTTİ

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Çalışmalarına Salı günü saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulu ise yoğun bir bekliyor.

İlk ele alınacak düzenleme ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesi olacak.

Ardından ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak.

Teklifle, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizleri silinecek.

2 bin lira ve altındaki telefon, doğalgaz, elektik faturalarından kaynaklanan icra borçları tasfiye edilecek.

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlar devlet tarafından üstlenecek.

Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) bir yıl daha uzatılacak.

Şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar vereceği elektrik ve doğalgaz destekleri vergiden düşülecek.

Çalışanlara verilen nakdi yemek yardımları da artık vergi istisnası kapsamında yer alacak.

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