TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Bahçeli'yi makamında ziyaret edip sohbet ettik. Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmeler ile inşallah 2019 yılı bütçesini Meclis'te onaylamış olacağız. Ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir.''

Devlet Bahçeli ise görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bahçeli, yerel seçimlerde ismi İstanbul adaylığı için geçen Binali Yıldırım ile ilgili "Başımızın üstünde yeri var" demişti.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

