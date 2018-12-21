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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.
Bahçeli, yerel seçimlerde ismi İstanbul adaylığı için geçen Yıldırım'a "Başımızın üstünde yeri var" demişti.
Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede Yıldırım'ın bu ifadeleri nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etmesi de bekleniyor.
TBMM Başkanı Yıldırım daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.