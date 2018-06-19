TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. yasama yılının sona ermesi nedeniyle görev süresi biten tüm milletvekillerine gönderdiği mektuba karşı yazdığı cevapta, "kendisine hakaret ettiği" gerekçesiyle Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında kamu görevlisine hakaretten suç duyurusunda bulundu.



Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Nazlıaka'nın TBMM Başkanı Kahraman'a hakaret ve sövme şeklinde beyanlarda bulunduğu ve Kahraman'ı başka ülkelerin çıkarlarına hizmet eden birisi olarak yansıtmaya çalıştığı belirtildi.



Nazlıaka'nın beyanlarının topluma örnek olması gerekirken, incelendiğinde "ağır hakaretler" içerdiğinin görüldüğü bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:



"Kişilik haklarınının korunmasına ilişkin ilkeler gözetilmeden, eleştiri görüntüsü verilerek, kendi siyasi kimliğini ve müvekkilimizin konumunu dayanak yapmak suretiyle, nasıl olsa bu bu sözlerin bir siyasinin diğer bir siyasiye söylediği sözler olarak kabul edileceğinden hareketle, hakarete varan değerlendirmede bulunulması ne eleştiri olarak ne de düşünce açıklaması olarak nitelenemez. Zaten şüpheli de bunun bilincindedir. Amacı, müvekkilime hakaret etmenin yanında içinde bulunduğu siyasi ortamdaki konumunu koruma çabasıdır."



Dilekçede, Nazlıaka hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan kamu davası açılması istendi.

