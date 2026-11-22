Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanı Numan Kurtulmuş , Avustralya 'ya gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Avustralya parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra’da düzenlenecek MIKTA 12’nci Parlamento Başkanları Toplantısı, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın meclis başkanlarını ve parlamenterlerini bir araya getirecek.

Toplantı öncesinde Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick, konuk heyet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda, “Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk”, “İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?”, “İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi : Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü” ve “Güçlü, Kapsayıcı ve Güvenilir Demokratik Kurumların Teşvik Edilmesinde Parlamentonun Rolü” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Kurtulmuş’un oturumlarda konuşma yapması ve iklim konulu oturumun moderatörlüğünü üstlenmesi bekleniyor. TBMM Başkanı'nın, toplantı kapsamında ev sahibi Avustralya ve diğer MIKTA ülkelerinden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

TEMASLARDA BULUNACAK

Kurtulmuş, Avustralya ziyareti kapsamında Sidney ve Melburn’de de çeşitli programlara katılacak. Sidney’de Yeni Güney Galler Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper’ın düzenleyeceği davete katılması öngörülen Kurtulmuş, Avustralya Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelecek.

Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezinde Türk toplumuyla ve Müslüman toplum temsilcileriyle görüşecek olan Kurtulmuş, Gelibolu Camii, Gelibolu Huzurevi ve Atatürk Anıtı’nı da ziyaret edecek. Kurtulmuş, Melburn’de Uluslararası Maarif Okulları Melbourne Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya gelecek. İlim Koleji ile Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezini de ziyaret ederek Türk toplumuyla bir araya gelecek olan Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bırakacak.