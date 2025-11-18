TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç başarıya ulaşacaktır

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinlemek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantıda olduğu gibi inanç ve kararlılık etrafında toplandığını söyledi. Komisyonun, müzakere ve istişareyi büyüten bir masanın etrafında bir araya gelmelerini sağladığını belirten Kurtulmuş, "Bu masada sesini yükseltenler değil, sözünü kurmayı ve herkese anlatmayı bilenler kendine yer buldu, yer bulmaya da devam edeceklerdir. Burada her kesimden insanımızı dinliyor ve anlamaya çalışıyoruz. Halkın sesine kulak veriyor, sorunların kaynağına iniyor, çözümü ilkelerde ve kurumlarda bulmak için gayret sarf ediyoruz çünkü dinlemeden adalet olmaz, anlamadan kardeşlik güçlenmez ve demokrasimizin standartları yükselmez" dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZ, TERÖRÜN SONA ERDİĞİ YENİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR”

Komisyona davet edilen akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderlerinin anlattıklarından dersler çıkardıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Başından beri yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Türkiye'de uzun yıllar acılar ve kayıplar üreten terör eylemlerinin artık sona erdiği yeni bir döneme işaret ediyor. Bu hayırlı gelişme; geniş bir mutabakatla, söz birliği ve oy birliğiyle alınan kararlarla bugüne kadar gerçekleştirilmektedir. Eşit yurttaşlık bilincini güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü günlük hayatın standardı haline getirmek, yerelden merkeze ve merkezden tüm bölgeye kardeşlik dilini taşımak istiyoruz. Hedefimiz ifade özgürlüğünü büyüten, güvenlik ile özgürlük arasındaki dengeyi akılla ve ölçüyle işleten güçlü bir Türkiye'dir. Devletin vakarını ve siyasetçinin nezaketini ve milletin itibarını korumak hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.

“BİRLİĞİMİZE YÖNELEN HER SALDIRI BİZİ DAHA DA KENETLİYOR”

Kurtulmuş, sürece karşı olanların haksız ve çirkin ithamlarını yakından takip ettiklerini kaydederek, "Meclis'in ve milletin mücadelesine gölge düşürmeye çalışan dilden medet umanlara buradan sesleniyorum; Komisyonumuza dönük ağır yaftalar sadece seviyenizi gösterir ve siyasetin kalitesini düşürür. Kimden gelirse gelsin, iftira ve hakaret aslında fikrin yoksullaşması demektir. Ülkesini seven, siyasi rakibini 'düşman' diye tarif etmez. Biz şahıslarla değil fikirlerle konuşuyoruz. İftirayla değil fikirlerle tartışıyoruz. Kimlerin birlikteliğimizden rahatsız olduğunu, kimlerin dayanışmamızı küçültmeye çalıştığını gayet iyi görüyoruz. Birliğimize yönelen her saldırı bizi daha da kenetliyor. Buradaki birlik sadece komisyon üyeleri arasında değil Türkiye'nin, 86 milyonun kader birliğidir. Kimliklere ve değerlere saygı doğrudan vatana sadakattir. Eleştiri haktır, bunun için de hakaretten ari olması şarttır. İstişare cesaret ister, kavga etmek ise kolaydır. Bizim yolumuz devlet ciddiyetinin sözün adabıyla bütünleştiği yoldur" dedi.

“KARDEŞLİK BÜYÜRSE KRİZLER KÜÇÜLÜR”

Komisyonun, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir çerçeve sunduğunu; akademi, sivil toplum ve kamuoyunu aynı hedefler etrafında bir araya getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarını tamamladığında, toplumda yargı süreçlerinin öngörülebilirliğinin artacağına yürekten inanıyorum. Temel hak ve özgürlüklerin gündelik hayattaki karşılığı da hiç şüphesiz güçlenecektir. Yerelde huzurumuz büyüyecek, ulusal düzeyde güven tesis edilecek ve siyasi rekabet medeni ölçüler içerisinde kalmaya devam edecektir. Birbirimizin yükünü hafifletirsek Türkiye'nin yükü hafifler. Kardeşlik büyürse krizler küçülür. Hukuk işlerse adalet yerini bulur. Meclis'imiz güçlendikçe vatandaşlarımız daha rahat eder. Biz bu görüşleri birer temenni olarak değil, hedef olarak ifade ediyoruz. Komisyonun kazanımları demokrasi kültürümüzü derinleştirmektedir. Bizim yürüttüğümüz süreç toplumsal huzurun, barışın ve kardeşliğin kurumsallaşmasıdır. Bugün artık görüyoruz ki halkın sesi Meclis'te yankı buldukça kardeşlik dili hayatın her alanına sirayet etmektedir. Çünkü demokrasi bir arada yaşama ahlakıdır. Adaletin, hoşgörünün ve dayanışmanın ortak zeminidir. Nihayetinde Komisyonumuz, milletçe kurduğumuz büyük bir sofranın siyasal mutfağıdır. Burada hazırlanan her öneri, o sofraya konulan helal bir lokmadır" değerlendirmesinde bulundu.

“KALICI BARIŞI BÜYÜTECEĞİZ”

Kurtulmuş, süreci durdurmak isteyenlerin olduğunu ve bu nedenle hızlı ama düşünerek ilerlemeleri gerektiğini aktardı. Ulusal ve bölgesel dinamiklerin hızla değiştiği bir dünyada Türkiye'nin sözünün gecikmesinin düşünülemez olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu nedenle komisyon her aşamada hem ilkesel hem de pratik bir denge gözeterek ilerlemektedir. Her adımda ülkemizin, bölgesinde barış ve istikrarın merkezi olma misyonunu güçlendiren bir vizyonla hareket ediyoruz. Siyasi rekabeti tamamen medeni çizgilere taşıyacağız. Kurumlarımızın itibarını günlük tartışmaların insafına bırakamayız. Devlet vatandaşının safında durdukça, vatandaş hakkını devletin güvencesinde bilecektir. Kalıcı barışı büyüteceğiz, ortak iyiliği kurumsallaştıracağız."

“BU SEFER HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Nefret diline asla teslim olmayacaklarını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'yi hem bölgede hem de dünyada daha güçlü, saygın ve itibarlı bir konuma taşıyacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu komisyona güç veren irade, geçici bir heves değil; tarihsel bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge'nin de uzlaşma hedeflerinden birisidir. Artık bu ülkede ötekileştirme siyaseti, kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır. Milletimiz çabalarımızın kıymetini biliyor. Vatandaşlarımız ortak değerimizin ve toplumsal iyiliğin arkasındadır. Bugün burada milletimize net bir şekilde ifade etmek istiyorum; bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, siz varsınız, Meclis'imiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız. Bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır."

TOPLANTI BASINA KAPALI DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş, daha sonra komisyonun basına kapalı olarak devam etmesi için oylama açtı. Oylama sonucunda komisyon üyeleri, toplantının kapalı bir şekilde devam etmesi önerisini kabul etti. Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ayrı ayrı sunum yapacak.