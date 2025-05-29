TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın CHP grubunu ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'yi ziyaret edecek

Başkanı 'un yarın saat 14.00'da grubunu ziyaret edeceği bildirildi. Kurtulmuş, yarın AK Parti grubunu da ziyaret edecek. 

Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edecek.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...