Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi devam ediyor, gardımızı düşürmeyeceğiz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin onuncu yıl dönümü nedeniyle Meclis'te anma töreni düzenlendi.

“FETÖ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR, TETİKTE OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında “10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimizin iradesine sahip çıkmak için meydanlarda sokaklarda köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletim temsilcileri de parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir." dedi.

FETÖ'nün halen bir tehdit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir. Unutmayacağız, dikkatli olacağız tetikte olacağız örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız." diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış; bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz.”

“FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER, YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA HİZMETKAR OLMAYI SÜRDÜRÜYORLAR”

Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis'in, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermediğini söyleyen Erdoğan "Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir." dedi.

KURTULMUŞ: DARBE GELENEĞİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDI

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise “O gece aslında Türk tarihinin en önemli gecelerinden birisiydi. O gece bir tarafta ihanetin bir tarafta cesaretin yer aldığı bir geceydi. O gecenin her bir dakikası önemli hatıralarla doludur. O gecenin bize bıraktığı en değerli miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. 15 Temmuz gecesine milletimiz damga vurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor ve karanlık saatlerinde milletimize, 'Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın. Direnin ve bu adamlara haddini bildirin' mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır." dedi.

Kurtulmuş konuşmasında yeni anayasa çağrısı da yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Numan Kurtulmuş “Hedefimiz, Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.” diye konuştu.