TBMM Başkanı Kurtulmuş: En önemli kazanımımız demokrasi ruhu



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş'un açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde:



O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlarımızdan biri demokrasi ruhudur.



buBu milletin önemli bir hassasiyeti işgale karşı direnmektir.



Milletimiz bir işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını anlamıştır.



Bu milletin kitabından işgalciye eyvallah etmek yazmaz.



Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden biri de vatanı savunmadaki olağanüstü gayretidir.

Milletimiz vatan savunmasını her şeyin üstüne koyarak sokakları doldurmuştur.

Demokrasiyi ortadan kaldıranlar ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirmek, bütün alanlarda ülkeyi geri götürmek istiyorlar.



Milletimiz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır.



Demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz.



Demokrasi düşmanı vesayet ortaklarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin her zaman mücadele etmek bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız önemli derslerden biridir.

Devlet kurumlarının ruhunun çok sağlam bir şekilde orata konulması, kurumların sadece kendine verilen görevleri yerine getirmesi en önemli görevlerimizden biridir.

Özellikle millete sadakat meselesinin 15 Temmuz'da çok ağır bir fatura ödeyerek görmüş olduk.



Sadakati anayasal düzene ait olmayanın bu millete vereceği hiçbir şey yoktur.

Sadakat bizatihi milletin kendisinedir, milletin tamamınadır.

Darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir, sonraki on yıllarda da gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir

