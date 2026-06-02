TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ’nın başkenti Helsinki’ye gitti.

Kurtulmuş, temaslarının ilk gününde, Tatar toplumunun çatı kuruluşu olan Finlandiya İslam Cemaati Merkezi'ni ziyaret etti.

Meclis Başkanı'nın gündeminde "Terörsüz Türkiye " süreci vardı. Meclis'te kurulan komisyonun gerekli adımları atmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.

Milli birlik vurgusu yapan Kurtulmuş, “Hiçbir insanın teröre kaybedilmediği, hiç kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Milli birliğimiz, aynı vatanın, aynı kültürün, aynı inancın, aynı geçmişin bir parçası olarak aynı istikbalin ortakları olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Deniz Çakar’dan bilgi aldı.

TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞTU

Kurtulmuş, Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin, “Gönülleri daima Türkiye ile atan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik şuuru, milletimizin sınırları aşan en büyük zenginliğidir. Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.



Kurtulmuş'un bugün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi, Fin mevkidaşı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.