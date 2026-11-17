TBMM Başkanı Kurtulmuş İYİ Parti'yi ziyaret edecek
17.11.2026 09:41
Numan Kurtulmuş geçen hafta CHP, MHP, Yeni Yol Grubu ve AK Parti ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti turlarını sürdürüyor. Kurtulmuş bugün İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin ziyaretlerine devam ediyor.
Kurtulmuş bugün saat 14.00'te Meclis'te İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.
Görüşmede, İzleme Komisyonu'nun kurulması için yapılacak çalışmaların ele alınması planlanıyor.
Ziyaretler CHP ile başlamıştı.
GEÇEN HAFTADAN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirilmiş ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.
YENİ YOL GRUBU
Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.
"Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız." diye konuşan Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır." demişti.
AK PARTİ
Kurtulmuş, 11 Kasım'da ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
Yine Meclis'te basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ile Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer aldı.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, Kurtulmuş'un komisyona yönelik AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını aktarıp şöyle konuşmuştu:
“Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır.”
BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ
12 Kasım'da Bahçeli ile görüşen Kurtulmuş'un ziyareti ise 40 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.