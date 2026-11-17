GEÇEN HAFTADAN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kurtulmuş yarın, Yeni Parti Grubu'nu ziyaret edip Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirilmiş ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.

YENİ YOL GRUBU

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.

"Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız." diye konuşan Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır." demişti.

AK PARTİ

Kurtulmuş, 11 Kasım'da ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

Yine Meclis'te basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.