TBMM Başkanı Kurtulmuş İYİ Parti'yi ziyaret ediyor
17.11.2026 09:41
Son Güncelleme: 17.11.2026 14:19
Görüşme saat 14.00'te başladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti turlarını sürdürüyor. Kurtulmuş bugün İYİ Parti'yi ziyaret ediyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin ziyaretlerine devam ediyor.
Kurtulmuş, Meclis'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ediyor. Dervişoğlu, Kurtulmuş'u makam odasının önünde karşıladı.
Saat 14.00'te başlayan görüşmede, İzleme Komisyonu'nun kurulması için yapılacak çalışmaların ele alınması planlanıyor.
HAYIR OYU VERMİŞLERDİ
İYİ Parti; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermemişti ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ise hayır oyu vermişti.
Dervişoğlu, teklifin gerçek anlamda TBMM tarafından hazırlanmadığını savunmuş ve Genel Kurul konuşmasında “Bu kanun teklifini TBMM mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır?” demişti.
Ziyaretler CHP ile başlamıştı.
GEÇEN HAFTADAN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kurtulmuş yarın, Yeni Parti Grubu'nu ziyaret edip Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleştirilmiş ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.
YENİ YOL GRUBU
Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.
"Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız." diye konuşan Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır." demişti.
AK PARTİ
Kurtulmuş, 11 Kasım'da ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
Yine Meclis'te basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ile Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer aldı.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, Kurtulmuş'un komisyona yönelik AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını aktarıp şöyle konuşmuştu:
“Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır.”
BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ
12 Kasım'da Bahçeli ile görüşen Kurtulmuş'un ziyareti ise 40 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.