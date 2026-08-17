TBMM Başkanı Kurtulmuş, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan depremin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda, "O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.



ÖMER ÇELİK: BÜYÜK DEPREMİN ACILARINI UNUTMUYORUZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, felakette yaşamını yitirenleri andı.

Çelik, paylaşımında, "17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.



AFAD: 17 AĞUSTOS'U UNUTMUYORUZ



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi 'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.



Paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.