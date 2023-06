TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek

Kurtulmuş, bayramların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Bayramlar dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır. Millet olarak yeniden millet olduğumuzu hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta böyle güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir.



Bu millet hakikaten büyük hasletleri olan, güzel özellikleri olan bir millettir. En zor zamanlarda bile dayanışma içerisinde olmayı becerebilen bir millettir. Allah'ın izniyle hep beraber bu depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak bundan sonra da hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek. Hayat devam ediyor, gençlerimiz, evlatlarımız, bu şehirlerimizde hayatın içerisinde."

"HER ALANDA GÜÇLÜ OLAN BİR TÜRKİYE"



"Daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olmasını temin etmektir. Yani her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi tesis etmektir. Bunun için gayretle, canla, başla çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın, kardeşimizin bayramını tebrik ediyorum.



Yaklaşık 2 milyarlık büyük bir nüfusa erişmiş olan İslam dünyasının, İslam aleminin her bir ferdinin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bayramlar muhasebe yapmaya vesile olur, iç arınmaya vesile olur. Bundan sonraki süreçlerde İslam dünyasının çok daha ileriye gitmesi için kendisini yeniden gözden geçirmesine vesile olur diye temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah çok daha güzel bayramlara ulaşmak bu millete nasip olsun."



Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'a geçeceğini sözlerine ekledi.