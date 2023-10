TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

''Sivillere karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Siviller arasında hiyerarşi yaratılması ırkçılık ve ayrımcılığın yeni tezahürüdür. Bugün Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara saldırılar asla kabul edilemez."

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, zirvenin, "Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri: Kazanımların Gösterimi, İlerlemenin Hızlandırılması" konulu oturumunda konuştu.



FİLİSTİN'DE BAŞ GÖSTEREN OLAYLAR VE ÇATIŞMALAR KARŞISINDA İTİDAL ÇAĞRISI



Barış ve güvenliğin olmadığı bir yerde sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmenin mümkün olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bunun için barış ve güvenliğin, sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunun farkındayız. Son olarak dünyanın birçok bölgesinde güvensizlik ve barıştan uzak, savaş ve çatışmaların yaşandığını hepimiz maalesef üzüntüyle seyrediyor, üzüntüyle takip ediyoruz. Son olarak Filistin'de baş gösteren olaylar ve çatışmalar karşısında bir kere daha, bu uluslararası platformdan itidal çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Sivilleri hedef alan hiçbir saldırı kabul edilemez. Hiçbir şey ne bu tür saldırıları ne de uzun yıllardır devam eden işgal ve ilhak politikalarını mazur göstermeye yeterli değildir. Son gelişmelerin artık bölgede iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Kalıcı barışı arayacaksak, bunun ancak 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini de unutmamalıyız. Yasa dışı yerleşimciler gibi işgal politikalarının önlenmesi ve kutsal mekanların statüsünün korunması da barışın yolunu açan en önemli hususlardan bir diğeridir."



TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün gerek Filistin'de gerek Ukrayna'da yayılma potansiyeli bulunan çatışmaların, bölgesel ve küresel güvenlik için çok büyük birer tehdit teşkil ettiğini, her iki ateşi de behemehal söndürmenin uluslararası camianın en kritik görevlerinden biri olduğunu vurguladı.



"DÜNYA 5'TEN DE BÜYÜKTÜR, 20'DEN DE BÜYÜKTÜR"



Yaşanılan krizler ve bu krizleri yönetmede başarılı bir sınav veremeyen uluslararası sistemin bugünkü içler acısı durumuna da dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Dünyanın hemen her yerinde yaşanan, hiçbir soruna çözüm üretemeyen adaletsiz, hakkaniyetsiz ve hepsinden önemlisi yetersiz bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Onun için başta açlık, kıtlık, küresel adaletsizlik, bölgesel ve ülkeler arasındaki çatışmalar başta olmak üzere bütün uluslararası sorunlara çözüm bulacak yeni bir uluslararası küresel mimariye ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bu çerçevede baştan beri Türkiye olarak, her uluslararası platformda tekrarladığımız sözü, bir kere daha ifade etmek istiyorum; dünya 5'ten de büyüktür, 20'den de büyüktür. Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin egemen eşitliğini esas alan, hakkaniyeti, adaleti, ana ekseni olarak kabul eden küresel ölçekte barışı sağlamayı hedeflemiş bir dünyayı kurmak hepimizin ortak vazifesidir."