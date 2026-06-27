TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terör işinin yüzde 80-90'ı bitti"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.

Kurtulmuş, “Terör işinin yüzde 80-90'ı bitti. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHE KAYIT DÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar vermişti. Cumhur İttifakı olarak yasal bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını açıklayan Erdoğan, “Önümüzdeki süreçte Meclis'in de desteğiyle tarihe bir kayıt düşeceğiz.” demişti.

Ayrıntılar geliyor…