TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayşenur Ezgi Eygi paylaşımı

Başkanı , 'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'de siyonist İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Ayşenur evladımızın, zulme boyun eğmeyen duruşu ve insanlık cephesinin en ön safındaki onurlu yürüyüşü; Filistin halkının özgürlük mücadelesinde ve insanlığın adalet arayışında bizlere daima güç verecektir. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

