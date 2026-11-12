TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

Meclis İzleme Komisyonu için terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi parti liderlerini ziyaret eden Kurtulmuş görüşmelerin ardından açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

““TBMM'de 'terörsüz Türkiye ' süreci ile ilgili olarak yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya geldik. Geçtiğimiz sene Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonucunda komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak 10 Ağustos 2026'da bir yasa çıkarıldı. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' teklifinin kabul edilmesi, Türkiye için yeni bir kapının açılması anlamını taşıdı. 467 milletvekilinin oy vermesi ve hemen hemen bütün siyasi partilerin katılımıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM’de yasa kabul edildi. Yasanın çıkmasında emeği geçenlerle, komisyon çalışmalarına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

"KURUL ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Kurtulmuş, yasanın gereği olarak ilgili adımların atılmaya başlandığını hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor.” demişti.

TBMM Başkanı son olarak "TBMM’de oluşturulacak İzleme Komisyonu, en kısa süre içerisinde millet adına bu sürecin takip ve kontrolü için çalışmalarına başlayacak. Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Komisyonun şekli ve üye sayısı ile ilgili, siyasi partilerle gerçekleştirdiğimiz istişarelerden sonra netleştireceğiz.” diye konuşmuştu.