TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
12.11.2026 14:10
Son Güncelleme: 12.11.2026 14:42
Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeniden siyasi parti turuna çıktı.
Kurtulmuş geçen iki günde CHP , Yeni Yol, DEM Parti ve AK Parti ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Saat 14.00'te başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü.
PARTİLERİ ZİYARET ETTİ
Kurtulmuş, 10 Kasım'dan bu yana CHP, Yeni Yol, DEM Parti ve AK Parti'yi ziyaret etti.
Meclis'te DEM Parti grubundaki görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de yer aldı.
Meclis İzleme Komisyonu için terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi parti liderlerini ziyaret eden Kurtulmuş görüşmelerin ardından açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:
““TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili olarak yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya geldik. Geçtiğimiz sene Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonucunda komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak 10 Ağustos 2026'da bir yasa çıkarıldı. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' teklifinin kabul edilmesi, Türkiye için yeni bir kapının açılması anlamını taşıdı. 467 milletvekilinin oy vermesi ve hemen hemen bütün siyasi partilerin katılımıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM’de yasa kabul edildi. Yasanın çıkmasında emeği geçenlerle, komisyon çalışmalarına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
"KURUL ÇALIŞMALARA BAŞLADI"
Kurtulmuş, yasanın gereği olarak ilgili adımların atılmaya başlandığını hatırlatarak "Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor.” demişti.
TBMM Başkanı son olarak "TBMM’de oluşturulacak İzleme Komisyonu, en kısa süre içerisinde millet adına bu sürecin takip ve kontrolü için çalışmalarına başlayacak. Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Komisyonun şekli ve üye sayısı ile ilgili, siyasi partilerle gerçekleştirdiğimiz istişarelerden sonra netleştireceğiz.” diye konuşmuştu.