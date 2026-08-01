TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çerçeve yasa için yeni açıklama

Gözler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanı Numan Kurtulmuş , çerçeve yasanın önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini açıkladı.

Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

MECLİS KAPANMADAN YASA ÇIKACAK

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da gündemdeydi.

Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım" mesajı verdiği öğrenilmişti.

ÇERÇEVE YASADA NELER OLACAK?

Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak .

Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.

“GEÇİCİ VE MÜSTAKİL BİR YASA OLACAK”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili daha önce şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"- Ortak anlayışın gündeme getirilmesine çalışıyoruz. Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır.

- Yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur."