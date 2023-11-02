TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mektubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) üyelerine Gazze mektubu gönderdi Kurtulmuş, mektubunda "Uluslararası toplum, gerilimin azaltılması ve insani ateşkesin sağlanması için çabalarını iki katına çıkarmalıdır." ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mektubu

APA Başkanlığı'nı da yürüten üye ülkelerin parlamento başkanlarına gönderdiği mektupta, barış ve güvenlik için ortak siyasi sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Siviller arasında bir ayrımcılık yaratılmasını reddettiğini söyleyen Kurtulmuş ''Filistinliler, hakları ve onurları açısından aynı şekilde korunmayı ve saygıyı hak ediyor. Hiçbir şey İsrail'in insanlığa karşı suça varan barbar saldırılarını haklı gösteremez." dedi.

'de 2 milyona yakın insanın tecrit altında çaresiz bırakıldığına dikkat çeken Numan Kurtulmuş, ''Bu tür ağır ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Asya Parlamenter Asamblesi'nin ve Filistin'in dahil 43 üyesi bulunuyor.

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