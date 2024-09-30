TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ilk dört madde açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları sürecinde ilk dört madde konusunu tartışmaya açmanın zaman kaybına neden olduğunu söyledi. Yeni anayasa için önümüzdeki dönemde toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alınacağını söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye’de sadece bir ya da birkaç partinin değil bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ilk dört madde açıklaması

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Büyük Millet Meclisi Başkanı , yarın başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bütün Türkiye’yi kapsayan kuşatıcı bir yeni anayasanın yapılması konusu üzerinde durduklarını belirterek, “Bu çerçevede ilk dört madde konusunda Türkiye’de parlementoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını herhangi bir teklifi ya da sorununun olmadığını, yapılacak tartışmanın zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim.” dedi.

"KENDİMİZİ YÜKÜMLÜ SAYIYORUZ"

Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zeminde yapılması gerektiğinin hayati bir husus olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesinin yanında önümüzdeki dönemde görüşü olan bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir dönemi Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TBMM YETKİYE VE GÜCE SAHİP"

TBMM’nin anayasa yapma yetkisi ve gücüne sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bu süreçte herkesin tartışmalarını dile getirebileceği, Türkiye’de sadece bir ya da birkaç partinin değil bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bütün partilerden iyi niyetli yaklaşım içerisinde olmasını dileriz.”

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