TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e Gazze tepkisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Meclis Şeref Salonu'nda düzenlenen kabulde konuşan Kurtulmuş, "Kıbrıs'taki o çıkartma, 1974 Barış Harekatı olmasaydı, bugün sizler burada olmayacaktınız. Böyle bir toplantıyı gerçekleştiriyor olmayacaktık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir kimliği olmayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanı olmayacaktı." dedi.



"GÜÇLÜ BİR KIBRIS'I İNŞA ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE GAYRET EDİYORUZ"



KKTC'nin 1983'te devlet vasfını aldığını ve adım adım güçlenmeye, yücelmeye devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, kısa bir süre önce KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, KKTC'nin yapılarıyla artık bölgede parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.



KKTC Ercan Havalimanı ayarında bir havaalanının Avrupa'nın birçok ülkesinde olmadığını dile getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, artık bir Kıbrıs Türk Devleti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin desteğiyle, el ele, gönül gönüle, güçlü bir Kıbrıs'ı inşa etmek için var gücümüzle gayret ediyoruz." diye konuştu.



"ENİNDE SONUNDA KAZANAN MAZLUM, GARİP VE MAĞDUR GAZZE HALKI OLACAKTIR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, insanlığın "sapın samana karıştığı, hakkın adaletin batılla ve zulümle karıştığı" bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Eline güç alanın, güçsüz olanı ezmeyi mübah gördüğü bir çağda yaşıyoruz. Bu dönemde bizim kardeşlerimizle birlikte gücümüzü artırmak, saflarımızı sıklaştırmaktan başka çaremiz yoktur. Bu söylediğim tuhaf zamanların en şirret örneklerinden birisi, en vahşi örneklerinden birisi de yaklaşık 2 yıldır Gazze'de devam eden Netanyahu ve hükümetinin sürdürdüğü soykırımdır. Dünyanın gözü önünde yaklaşık 75 bin insanı öldürmüş, on binlercesi kayıp olan bir Filistin halkından, Gazze halkından bahsediyoruz. Sadece Gazze'de değil, Filistin topraklarının her yerinde, her bir Müslümana karşı şuurlu bir şekilde baskı yaptıkları bir dönemden bahsediyoruz. Sadece elinde silah olana değil, elinde silah olmayan, zeytin ağaçlarını budayan Filistinli çiftçilerin bile eziyet gördüğü dönemden bahsediyoruz. Evinde oturan kadınların, çocukların evlerinden zorla çıkartılarak yerlerine yerleşimci adı altında baskıncı ve zalim siyonistlerin yerleştirildiği günlerden geçiyoruz."