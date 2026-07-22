TBMM Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası turu sürüyor. AK Parti ve İYİ Parti'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı.

BUGÜNKÜ İLK DURAK İYİ PARTİ GRUBU

Meclis Başkanı Kurtulmuş, süreç yasası için başlattığı siyaset turuna İYİ Parti ve AK Parti Grubu ile devam ediyor.

Kurtulmuş'un bugünkü ilk durağı İYİ Parti Grubu oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Dervişoğlu'nun Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti grup başkanvekilleri Uğur Poyraz ile Turhan Çömez de yer aldı.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Müsavat Dervişoğlu, “Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir.” dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması aşamasından itibaren karşı oldukları şartların devam ettiğini belirten Dervişoğlu, görüşmede "Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik." diye konuştu.

Görüşmede, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'e gelmesiyle ilgili bir tarih verilip verilmediğinin sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bir aciliyet olduğunu, bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Arzulanan, Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

SON ADRESİ AK PARTİ

Numan Kurtulmuş şu sıralarda AK Parti heyeti ile görüşüyor. Heyette AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer alıyor.

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.

Bingöl, çerçeve yasa teklifinin 27-28 Temmuz’da Meclis Başkanlığı'na sunulmasının beklendiğini de söyledi.

SAAT 16.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Numan Kurtulmuş'un görüşmelerin ardından saat 16.00'da bir açıklama yapacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un hem siyasi parti turları hem de çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

MHP, CHP VE DEM PARTİ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

Meclis'te gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. TBMM kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeveye yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

AK PARTİLİ USTA'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta , Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi . Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini de belirtti.

“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Usta, “Devlete karşı işlenmiş suçlarda evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece." dedi.