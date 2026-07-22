TBMM Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası turu sürüyor. Bugünkü ilk ziyaret İYİ Parti'ye

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı.

Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. TBMM kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeveye yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Teklifin 27-28 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

BUGÜNKÜ İLK DURAK İYİ PARTİ GRUBU

Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna İYİ Parti ve AK Parti Grubu ile devam ediyor.

Kurtulmuş'un bugünkü ilk durağı İYİ Parti Grubu oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu sıralarda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüyor.

Numan Kurtulmuş saat 15.00'te de AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek.

SAAT 16.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Numan Kurtulmuş'un görüşmelerin ardından saat 16.00'da bir açıklama yapacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un hem siyasi parti turları hem de çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

AK PARTİLİ USTA'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta , Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi . Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini de belirtti.

“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Usta, “Devlete karşı işlenmiş suçlarda evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece." dedi.