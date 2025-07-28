TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ossowski'yi kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ossowski'yi kabul etti

'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'un AB Delegasyon Başkanı Thomas Ossowski'yi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti." denildi.

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