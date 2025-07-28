TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ossowski'yi kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Numan Kurtulmuş'un AB Türkiye Delegasyon Başkanı Thomas Ossowski'yi kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti." denildi.
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