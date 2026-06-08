TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa öncelikli bir görev

Yeni anayasa siyaset gündeminin bir kez daha üst sıralarına yerleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , yeni anayasa tartışmalarına, İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, “Anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır.” dedi.

Numan Kurtulmuş konuşmasında, "Yeni anayasayı yapmak Türkiye 'nin öncelikli görevlerinden bir tanesidir. Bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım." ifadelerine yer vererek Türkiye'nin 2026-2027 döneminde yeni anayasasını hayata geçireceğine inandığını belirtti.

“Artık Türkiye için milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez. Başka bir güce kurucu irade yaftası yapıştırılamaz.” da diyen Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı, daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.