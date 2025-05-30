TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan AK Parti ve CHP'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam etti.

Bugün ilk görüşmesini CHP ile yapan Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

"TERÖR MESELESİ SİYASET ÜSTÜ MESELEDİR"

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, “Komisyonla ilgili bu görüşme önemli katkı sağlayan bir görüşme oldu. Hepimizin uzlaşabileceği takvimi çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Terör meselesi siyaset üstü meseledir. Binlerce onlarca can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız." diye konuştu.

"HER ÇALIŞMAYA CHP KATKI VERECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Özel ise şunları kaydetti:

"CHP'nin Meclis Başkakanığı adayını pazar gününü ilan edeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi önemsiyoruz. Meclis'te komisyon kurulmasını önemli buluyoruz. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerini paylaşırız. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP katkı verecektir."