TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anıtkabir ziyareti

Cumhuriyetimizin ikinci asrının her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı teyit ediyoruz. Milletimizin ilelebet payidar olması, devletimizin ilanihaye bekası temel düsturlarımızdandır. Milletimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasını temin etmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek azim ve kararlılığındayız.



Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak demokrasi, milli irade ve hukukun üstünlüğü asli ilkelerimizdir. İstiklalimizi tehdit edecek her türlü girişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz. Sizin şahsınızda, yıkıntılar içinden doğrularak diriliş mücadelesini veren silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." NTV’yi sosyal medyadan takip edin