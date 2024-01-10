TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay mesajı: “En doğru yol suhulet”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruya yanıt verdi. “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurul’a göndermedik.” diyen Kurtulmuş, “Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay mesajı: “En doğru yol suhulet”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Büyük Millet Meclisi () Başkanı , 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş burada, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gazi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karara yönelik soruyu yanıtladı.

Kurtulmuş, “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik.” dedi.

Meselenin suhuletle çözümünün en doğru yol olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Dolayısıyla bu konuda henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da görürüz.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay mesajı: “En doğru yol suhulet” - 1

NE OLMUŞTU?

, Can Atalay ile ilgili olarak iki kez “hak ihlali” kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu kararlara uymama kararı almış, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dairenin Can Atalay kararı ve Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...