TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay mesajı: “En doğru yol suhulet”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.



Kurtulmuş burada, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gazi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karara yönelik soruyu yanıtladı.



Kurtulmuş, “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik.” dedi.



Meselenin suhuletle çözümünün en doğru yol olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Dolayısıyla bu konuda henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da görürüz.” ifadesini kullandı.