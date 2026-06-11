TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP Grup Başkanvekilleri'yle ilgili ilk açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanı Numan Kurtulmuş , “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmalar yaşanan CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi .

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından ihraca sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'la ilgili ilk kez konuştu.

Meclis Başkanı, “İki grup başkanvekilinin üyelikleri askıya alındı mı, size bir yazı geldi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Meclis Başkanlığı olarak bizim kısıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani Meclis'in iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri, partilerin kendi iç yönetmelikleri… Onlar çerçevesinde karar veririz. Yani herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmamız asla düşünülemez .”

Ayrıca “Meclis'i kendi tarafına çekme girişimi sonuç vermez. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parplamenter hukuk bakımından ne yapacağımızı biliyoruz. Hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Özel'in Meclis'te kullandığı makamı istediği iddiasıyla ilgili de şunları kayda geçirdi:

"Büyük resmin içinde bu bir detaydır, Meclis Başkanlığı atması gereken adımı atması gereken zaman atar, kimsenin şüphesi olmasın arada bir çelişki varsa tartışma varsa çelişkinin tartışmanın tarafı Meclis değildir çözecek makam da Meclis değildir."