TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te CHP grubuyla ile bir araya geldi.

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti.

Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

AK PARTİ GRUBUNU DA ZİYARET EDECEK

Ziyaretin ardından Kurtulmuş, bugün AK Parti grubunu da ziyaret edecek.

Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edecek.

DÜN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etmişti.