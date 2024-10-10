TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması

Gazi Üniversitesi’ndeki akademik yıl açılık programında; bir ülkenin ne kadar demokratik olduğunu anlamanın, anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasasından geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu dört hukuk metni, Türkiye’de eş zamanlı olarak umut ediyorum ki daha demokratik hale getirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir reform iradesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı, “Günümüz dünyasındaki gelişmeler çerçevesinde hiçbir şey eski kabul edildiği şekilde devam etmesi mümkün değildir. Bunun için diyoruz ki; anayasanın ele alınması, reform sürecinin önemli bir aparatı olarak görülmesi gerekmektedir.” diye konuştu.



Konuşmasında yeni anayasa yapım sürecini tarif eden Kurtulmuş, “Önce hangi usulle yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Herkesin fikrini ortaya koyacağı, şeffaf bir sürecin yönetilmesi, müzakerelerin de gerçek bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. TBMM Başkanlığı’nın üzerine düşen bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir.” dedi.



Yeni anayasa yapım sürecinde, müzakerelerin doğru bir zeminde yapılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, “Bütün toplumsal birikimlerin üzerinde karar verecek yer TBMM’dir. Her yerde her şekilde tartışmalar yapılır ama tartışmanın sonuçlandırılacağı esas zeminin TBMM olduğunun altını çizmek isterim.” şeklinde konuştu.



TBMM Başkanı, yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerektiğini de söyledi. İmtiyaz ve istisnaların, demokrasilerin en büyük düşmanı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, “İmtiyaz ve istisnalar, seçkinci gruplara ya da bir takım avantajlı gruplara kamunun gücünü aktarmak demektir. Dolayısıyla bu anayasa yapımı sürecinde istisnaların ve imtiyazların ortadan kaldırılması gerekmektedir.” dedi.