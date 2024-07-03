TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa turu sürüyor. Kurtulmuş bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem KIlıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa görüşmeleri

Başkanı , yeni anayasa çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Kurtulmuş Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem KIlıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile makamında görüştü.

Davutoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un değişimi hakkında görüşlerini ifade ettiğini belirterek, kendi düşüncelerini aktardıklarını belirtti.

Davutoğlu, ’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Gerçek anlamda bir toplumsal mutabakat, sözleşme anlamında bir metne ihtiyacı var. Türkiye’nin bir cuntanın yapmış olduğu 12 Eylül Anayasasına mahkum kalması utançtır bizim için. Ancak bugünkü Anayasaya uymanın Anayasaya saygı bakımından önem taşıdığı aşikar. Türkiye’de kozmetik bir reform görüntüsüne ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin tartışılmadığı ve tabu olarak görüldüğü Anayasa tartışmasının toplumda heyecan uyandıracağı kanaatinde değiliz, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vereceği kanaatinde değiliz” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, gerçek bir Anayasa reformunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışılması gerektiğini ifade etti. Davutoğlu, “Türkiye kutuplaşmayı önleyici, insan haklarına dayalı, demokratik bir Anayasa yapımı konusunda biz Gelecek Partisi olarak destek veririz. Milletin ekonomik zorluklar içinde yaşadığı bu zorlukları unutturmak üzere ve kozmetik reform mahiyetinde arka arkaya yapılan anlamsız toplantılar söz konusu olacaksa, anlamsız küçük değişiklikler yapılacaksa, ileride istismar edilebilecek Anayasa değişikliği kısıtlayıcı hükümler gelmesi halinde sonuna kadar direniriz” şeklinde konuştu.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldılar.

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