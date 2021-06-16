TBMM Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

NTV Haber - DHA 16.06.2021 - 16:10

TBMM Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan suç örgutü lideri Sedat Peker açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

SEDAT PEKER'DEN 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ İDDİASI

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti.

Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan sonra gerçekleşti.

Ancak taraflardan görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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