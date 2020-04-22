TBMM Başkanı Şentop: Ben kimseye 23 Nisan oturumuna gelmeyin diyemem

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan kutlamalarında alınacak salgın önlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

''Bu yapamayacağız programların yerine, saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmiştim. Bu gibi günlerde birlik ve beraberlik önemlidir. Ayrıca 81 ildeki çocuklarımızla bir bağlantı kuracağız. 23 Nisan'da resmi programların yapılmasında hiçbir tereddüt yaşanmadı önce bunu belli etmek isterim. Dünyanın her yerinde bütün parlamentolarda çok ciddi çalışmalar var. Mesela Avrupa'da çok acil konuları görüşmek için toplanıyor. Yarın gerçekleşecek 23 Nisan töreninde corona virüs önlemlerine dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduk.

23 NİSAN OTURUMUNA DAVET POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100.yıl etkinliklerine katılmaması noktasında da açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, ''Genel başkanlara ben doğrudan gelmeyin diyemem. Hiçbir milletvekilini de oturuma gelmeyin denilemez. Bu konu kendi takdirleridir'' dedi.

Meclis Başkanı Şentop sözlerine şu şekilde devam etti:

Bahçeli, Pervin Buldan ve Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Katılım gösterip göstermeyecekleri yönünde bir açıklama bulunmadılar. Tedbirler konusunda görüştük. Söylemediğimiz konu üzerinden tartışma çıkarılıyor.

23 Nisan kutlamalarını gerçekleştireceğiz fakat bir noktada bizi birleştiren konular olmalı. Halkın menfaatş olduğu zaman, birbirlerinin fikirlerine karşı çıkanlar birlik olmuştur. Birinci Meclis'inde başarısı budur. Sürekli eleştiri yapmak benim kanaatimce 100.yıl tablosunu etkileyecek bir şeydir. Saygı duyulan bir oturum olmalı''