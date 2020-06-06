TBMM Başkanı Şentop NTV'de (CANLI)

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi siysette tartışma konusu oldu.

Yapılanın anayasaya aykırı olduğunu görüşünde olan muhalefet, teamülleri hatırlatıp, Meclis Başkanlığı'nın dışarıdan yönlendirildiğini iddia ediyorlar.



Bu tartışmalar devam ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, videokonferans yöntemiyle NTV canlı yayınına konuk oldu.

Şentop'un Ahmed Arpat'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

- 3 ismin millletvekilliklerinin düşürülmesi söz konu. Belki kısa kısa soru cevap gitmek ilgili yasayı, Meclis İç Tüzüğü'nü bilmeyenler için de daha aydınlatıcı olur. Dokunulmazlığı kalkmış ve yargılama sonucunda mahkumiyet kararı almış bir milletvekilinin, milletvekilliğinin düşürülmesine giden süreçte nasıl bir prosedür işler?

Milletvekili yargılanmış, hakkında karar verildikten sonra karar TBMM Başkanlığı'na gönderilir. En son aşama Yargıtay onama aşamasıdır. Kesin hükümler eğer 76. maddesindeki milletvekili seçilme yeterliliğine engelse TBMM Genel Kurulu'nda okunur ve milletvekilliği düşer. Anayasanın 84. maddesi var. İkinci fıkrasında milletvekilliğinin düşmesi mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olur diyor. 3 arkadaşımızla ilgili kesin kararlar var. İç tüzük açık bir şekilde ifade etmiş, verilen ceza milletvekili seçilmeye engelse 1 yılın üzerindeyse bu genel kurulun bilgisine sunulur ve milletvekilliği düşer. 3 arkadaşmızla ilgili yapılan işlem bu şekildedir. Genel kurul toplanmadan önce partililere bilgi verdim.

- Neden 2 yıla yakın bir süredir bu kararlar genel kurula inmedi?



Bu konuda bir süre konulmamış. Makul bir süre içerisinde genel kurula sunulması gerekir. Bugüne kadar ki uygulamalar da bu şekildedir.

Haber verme gibi bir durum söz konusu değil. Hakkında kesin hüküm olan milletvekili arkadaşlarımızın lehine bir gelişme olma söz konusuysa bunlar değerlendirilir.



- Şöyle iddialar var. MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı bir açıklamada “Dokunulmazlıklar konusunda beklentinin karşılanması” yönünde bir cümlesi olmuştu. Çarşamba günü AK Parti MYK toplandı, karar orada alındı, ertesi günde uygulandı deniyor? Yani Meclis Başkanlığı’na bu noktada, “Genel Kurul gündemine alınsın” şeklinde bir telkin yapıldığı iddiası. Ne dersiniz?



Bunlar doğru değil bu karar daha önce verilmiş bir karardı. Biz yargı paketinden yararlanan iki arkadaşımızın dosyası ayrıldıktqan sonra Enis Berberoğlu ile ilgili dosyayı değerlendirdik. Ocak ayında diğerleriyle ilgili dosyalar da geldi. Salgın nedeniyle Meclis tatile girince bir fasıla oluştu. Kararın okunmasıyla ilgili bize bir telkin olmadı.



- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın 83. maddesine atıfta bulunuyor orada şöyle bir ifade var. “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma Meclis’in yeniden dokulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır” Sayın Kılıçdaroğlu o noktadan hareketle Anayasaya aykırı bir işlem yapıldığı görüşünde.



Bu TBMM Başkanlığı'na hitap eden bir düzenleme değil. SAyın Berberoğlu ile ilgili olan dosyada 26. dönemde dokunulmazlığın kaldırılması söz konusuydu.

Ortada kesin hüküm varsa gereğini yapma mecburiyeti var. Bizi ilgilendiren husus kesin hüküm müdür, değil midir ona bakmak lazım. Ortada Yargıtay'ın kesin bir hükmü var. Yargıtay'ın kararının Anayasa'ya uygun olup olmadığı tartışılabilir.